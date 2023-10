2. Liga: Unglückliche Niederlagen für Amstetten und den SKV

Die Niederösterreicher erwischten im Kellerduell auswärts gegen Sturm Graz II den besseren Beginn, konnten gute Chancen allerdings nicht in Tore ummünzen. Kurz vor Ende der ersten Hälfte kam es dick für Amstetten: Goalie Elias Scherf flog nach Torraub mit Rot vom Platz. Ersatztormann Kilian Scharner kam zu seinem ersten Einsatz.

Nach der Pause war von Verunsicherung beim Tabellenschlusslicht nichts zu merken. Die Gäste gingen durch ein Eigentor und einen Treffer von Marco Kadlec mit 2:0 in Führung. Im letzten Drittel der Partie kam allerdings die Wende: Die Grazer schossen den Anschlusstreffer in der 71. Minute. Acht Minuten später gelang den Schwarz-Weißen sogar der Ausgleich. Es folgte ein offener Schlagabtausch. Während Tobias Pellegrini und Marco Kadlec ihre Chancen auf den Siegtreffer ungenützt ließen, traf Amady Camara auf der anderen Seite zum 3:2 in der 91. Minute. Amstetten spielte gut, fuhr aber wieder mit leeren Händen nach Hause.

Vier Siege und ein Remis, so lautete die beeindruckende Heimserie des SKV vor dem Match gegen Allerheiligen. Doch die Rot-Weißen erwischten einen rabenschwarzen Start. Sie liefen nach einer halben Stunde einem 0:3-Rückstand hinterher. Kurz vor der Pause konnte Oliver Filip auf 1:3 verkürzen und die Gastgeber wieder etwas Zuversicht tanken. Nach der Pause spielte Vorwärts zwar etwas besser, aber klare Torchancen blieben Mangelware. Allerheiligen verteidigte clever und lauerte auf gelegentliche Konter. In der 66. Minute keimte noch einmal Hoffnung auf im Stadion – Elfmeter. Mirsad Sulejmanovic verkürzte auf 2:3. Der Ausgleich gelang in Folge allerdings nicht mehr.

Autor Martin Dunst

