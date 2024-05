Auf diese Gegner trifft Österreich bei der nächsten Eishockey-WM

Das ÖEHV-Team trifft im Mai 2025 in Stockholm auf Gastgeber Schweden, Kanada, Finnland, Lettland, Slowakei, Frankreich und Aufsteiger Slowenien. Das ergab die Auslosung am Donnerstag.

In Stockholm finden auch zwei Viertelfinal-Partien, alle Halbfinal-Spiele sowie das Finale statt, ein weiterer Austragungsort ist Herning. Titelverteidiger Tschechien sowie Vizeweltmeister Schweiz spielen genauso wie Co-Gastgeber Dänemark, Deutschland, die USA, Norwegen, Kasachstan und Aufsteiger Ungarn in der Herning-Gruppe um den Einzug ins Viertelfinale. Tickets für die Titelkämpfe in Skandinavien gibt es ab 3. Oktober zu erwerben.

Bei der WM in Prag hatte die Mannschaft von Teamchef Roger Bader den starken zehnten Platz belegt und den Sprung ins Viertelfinale nur knapp verpasst.

