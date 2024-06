Florida Panthers holen den Stanley Cup in finalem Spiel 7, auch Linz hat Anteil am Titel

Für das Team aus Sunrise im US-Bundesstaat Florida ist es der erste Finalerfolg der Franchise-Geschichte. Das Team um Superstar Aleksandar Barkov ging in der Serie mit 3:0 in Führung, musste sich danach aber nach dem Motto "der vierte Sieg ist immer der schwerste" dreimal in Folge dem Gegner aus Edmonton geschlagen geben. Das entscheidende Finalspiel gewannen die Panthers vor eigenem Publikum durch Treffer von Carter Verhaeghe und Sam Reinhart mit 2:1 und damit die Best-of-Seven-Serie mit 4:3. Für die Oilers hatte Mattias Janmark zwischenzeitlich ausgeglichen.

Riesenjubel in der Amerant Bank Arena. Für die Florida Panthers ist es der erste Titel der Franchise-Geschichte. Bild: (APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ELSA)

Mit einem vierten Sieg hätte Edmonton Sportgeschichte schreiben können und als erst zweites Team der NHL-Geschichte nach drei Pleiten zum Auftakt die Finalserie noch herumreißen können. Das gelang bisher nur den Toronto Maple Leafs vor 82 Jahren. Auch die Durststrecke kanadischer Teams wäre vorbei gewesen, zuletzt kam der NHL-Meister vor 31 Jahren nicht aus den USA.

Jürgen Penker in der Amerant Bank Arena in Sunrise

Erstmals ist ein Linzer Teil des Triumphs

Stattdessen freut sich mit den Florida Panthers auch Eishockey-Österreich mit. Denn mit Black-Wings-Torhütertrainer Jürgen Penker, der "nebenberuflich" im Scouting-Team der Panthers arbeitet, gelang es erstmals einem Linzer, Teil eines Stanley-Cup-Champions zu sein.

Penker war nach den ersten drei siegreichen Spielen in die USA geflogen, um beim Titelgewinn dabei zu sein. Es hat aber nicht sollen sein - alle drei Spiele, bei denen der 41-Jährige mit dabei war, gingen an Edmonton. Am Sonntag kehrte Penker nach Österreich zurück, um ein Torhüter-Trainingslager in Prag vorzubereiten. Das entscheidende Spiel in der Nacht auf Dienstag verfolgte er aus dem Home-Office.

