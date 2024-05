Strengere Regeln für Asylsuchende im Bund: Oberösterreich zieht nach

Die am Dienstag von Innenminister Gerhard Karner und Integrationsministerin Susanne Raab (beide VP) präsentierten Neuerungen in der Grundversorgung ziehen weiter Kreise: Am Donnerstag kündigte Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) an, die strengeren Regeln auch in Oberösterreich einzuführen.