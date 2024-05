"Golda" im Kino: Helen Mirren brilliert als israelische Premierministerin Golda Meir

In einem kleinen Notizbüchlein hat die Frau – von der zu diesem Zeitpunkt niemand weiß, dass sie todkrank ist – alle Opfer notiert. 2700 Tote sind es auf israelischer Seite.

Helen Mirren ist so gut in dieser Darstellung Golda Meirs, dass alle um sie herum zu Statisten verkümmern. Lediglich Camille Cottin als Meirs Vertraute Lou Kaddar behauptet ihre Figur in diesem knapp 100-minütigen Mirren-Kammerspiel, in dem quasi in jeder Sekunde und von allen geraucht wird.

Wie dieser Qualm verdichtet sich der explosive Nebel in diesen knapp drei Wochen, da Israels Existenz aufs Neue – und wie wir 2024 wissen, nicht zum letzten Mal – auf der Kippe steht. Weil der Geheimdienst Mossad bei einer Abhöraktion geschlampt hat, wird Israel 1973 zu Jom Kippur – dem höchsten jüdischen Feiertag (6. Oktober) – von den Attacken Ägyptens, Syriens und anderer Nationen der arabischen Welt überrascht. Im Getöse dieser Angriffe kriecht zu Beginn gleich einer der stärksten Momente des Films ins Zuschauer-Unterfutter: Über Funk hört Golda Meir im Kommando-Bunker, wie israelische Soldaten eingekesselt und abgeschlachtet werden. Das Beklemmende daran: Die Tonaufnahmen sind echt. Jener Soldat, der hier vor einem ohrenbetäubenden Knall mit seinem "Ich will nach Hause"-Schrei zu hören ist, hat in dieser Sekunde tatsächlich sein Leben verloren. Kino ist untauglich, bestürzende Wahrheiten abzubilden, das schafft die Realität.

Hermetik der Räume

Der Film schlängelt sich durch enge Gänge, Katakomben, zu kleine Besprechungszimmer und Golda Meirs bescheidene Küche, wo die Regierungschefin den von einem Dinner bei den Russen angefressenen US-Außenminister Henry Kissinger zu einem Teller Borschtsch ihrer Haushälterin nötigt. Meir flüstert zu Kissinger: "Sie müssen das essen, sie ist eine Holocaust-Überlebende."

Kissinger (Liev Schreiber) wird in jeder brenzligen Situation angerufen, weil seinem Präsidenten Richard Nixon gerade der Watergate-Skandal die Handlungsspielräume einengt. Doch die USA und der wie immer taktierende Kissinger helfen nur so lange mit Flugzeugen und Waffen, bis ihnen die OPEC (Organisation erdölexportierender Länder) den Ölhahn zudreht.

Was vor 51 Jahren hochgefährlich gewesen ist, hat sich als Brandbeschleuniger bis in die Gegenwart gehalten. Die Konflikte wurden seitdem nur verschleppt. Das hat zuletzt der Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 auf Israel gezeigt. Seitdem wird mit unverminderter Härte zurückgeschlagen.

Das Militär folgt der Politik

Der israelische Regisseur Guy Nattiv, der 2018 für "Skin" mit dem Kurzfilm-Oscar ausgezeichnet wurde, will mit dem düsteren Film nichts Geringeres, als der über Jahrzehnte zumindest als widersprüchlich geltenden Politikerin Golda Meir ein schillerndes Denkmal zu setzen. Erst vor knapp zehn Jahren wurden die Archive geöffnet. Bis dahin hatten die Israeli geglaubt, Golda Meir hätte ob ihres Zauderns Tausende Opfer auf dem Gewissen.

Bei Kabinettssitzungen lässt Guy Nattiv nun ihre Härte ausspielen, an der Verteidigungsminister Mosche Dajan (Rami Heuberger) zerschellt. Nebenbei backt sie in der Krise Kuchen, bei dem General Ariel Sharon, der später Ministerpräsident (2001–2006) werden sollte, gerne zugreift. Golda Meirs zerbrechliche Seite manifestiert sich am Mitgefühl mit einer ihrer Stenotypistinnen, deren Sohn in den Kämpfen ums Leben kommt.

In dieser Erzählung folgt das Militär der Politik – "ich bin Politikerin, keine Soldatin", sagt Golda Meir. In der Ferne beobachtet sie einen vermeintlich im Wind tanzenden Vogelschwarm, aus dem sie eine Art Weissagung über die Katastrophe, die da kommen mag, abliest. Man kann das als bedrohliches Hitchcock-Zitat lesen. Muss man aber nicht. Sondern sich stattdessen von Helen Mirren und diesem veranschaulichten Geschichtsunterricht zur Anerkennung Israels durch Ägypten fesseln lassen.

Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Zukunft gestalten.

Golda: Großbritannien/USA, 100 Minuten, Regie: Guy Nattiv, jetzt im Kino.

OÖN Bewertung: Fünf Sterne

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Peter Grubmüller Ressortleiter Kultur Peter Grubmüller