Vorzugsstimmen bei EU-Wahl: Diesmal eine grüne Überraschung?

In der Auseinandersetzung um Chats der grünen EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling hat zuletzt Thomas Waitz mit einem Angebot aufhorchen lassen. Der Listenzweite und Co-Vorsitzende der Europäischen Grünen wäre "selbstverständlich" bereit, die Delegationsleitung in seiner Fraktion im EU-Parlament zu übernehmen, wenn er viele Vorzugsstimmen am 9. Juni erhält. Einen Vorzugsstimmenwahlkampf dafür wolle er aber nicht führen, so Waitz. Nicht zum ersten Mal wäre dadurch aber die von einer Parteiführung bestimmte Hierarchie auf den Kopf gestellt.

Anders als etwa bei der Nationalratswahl gibt es bei der EU-Wahl nur einen Wahlkreis. Somit können Wählerinnen und Wähler auch nur eine Vorzugsstimme vergeben. Diese gilt nicht, wenn mehrere Kandidaten genannt werden oder der unterstützte Kandidat einer anderen Partei als der angekreuzten angehört.

Erhält ein Kandidat so viele Vorzugsstimmen, dass sie zumindest fünf Prozent der auf seine Partei entfallenen Stimmen entsprechen, wird er auf Platz eins gereiht. Nehmen mehrere Personen diese Hürde, gewinnt der mit den meisten Vorzugsstimmen.

Die ÖVP hat 2019 für sich eine Sonderregelung eingeführt, die diesmal nicht gilt. Die Reihung der Kandidatinnen und Kandidaten wurde ohne Hürde von den Vorzugsstimmen bestimmt. Die damalige Listenzweite und von Parteichef Sebastian Kurz unterstützte heutige Europaministerin Karoline Edtstadler überholte mit 115.906 Vorzugsstimmen den erstgereihten Vizepräsidenten des EU-Parlaments, Othmar Karas (103.035). Edtstadler, die bald darauf in die Bundespolitik zurückkehrte, löste Karas als Delegationsleiter ab. Noch 2009 hatte Karas seinerseits mit einem erfolgreichen Persönlichkeitswahlkampf den Plan von Parteichef Josef Pröll durchkreuzt und dessen Spitzenkandidaten Ernst Strasser hinter sich gelassen. Diesmal tritt Karas nach neuerlichen Differenzen mit seiner Partei nicht mehr an.

Einmalige Folge der gesetzlichen Hürde

Die meisten Vorzugsstimmen eines Kandidaten abseits der ÖVP holte 2019 Andreas Schieder, der auch heuer an der Spitze der SPÖ antritt, mit 72.863. Auf etwas weniger kamen 2019 der grüne Spitzenkandidat Werner Kogler (70.821), der sein Mandat dann gar nicht annahm, FP-Spitzenkandidat Harald Vilimsky (64.525) und NEOS-Spitzenkandidatin Claudia Gamon (64.350).

Eine Auswirkung der gesetzlichen Vorzugsstimmen-Hürde auf die Mandatsverteilung hat es indes nur einmal gegeben: 2004 nahm der auf Platz drei gereihte Andreas Mölzer mit 21.980 Vorzugsstimmen dem freiheitlichen Spitzenkandidaten Hans Kronberger das einzige FP-Mandat ab, obwohl damals noch sieben Prozent der Parteistimmen nötig waren.

