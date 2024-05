Behörde rät von gebündelter Gas- und Stromleitung im Mühlviertel ab

Zumindest habe die fachliche Prüfung ergeben, dass eine Leitungsbündelung "zeitliche Verzögerung bringen" werde, weshalb sie "nicht zu empfehlen" sei, teilte Energielandesrat Markus Achleitner (ÖVP) Mittwochnachmittag mit. Die Entscheidung treffen die planenden und ausführenden Unternehmen.

Betroffene Grundeigentümer und Gemeinden hatten Mitte Mai verlangt, dass parallel zur Gas-Pipeline zwischen Oberkappel und Vorderweißenbach eine derzeit als Freileitung geplante Hochspannungsleitung auch unter die Erde verlegt werde. Achleitner hatte darauf angekündigt, die gemeinsame Trassierung prüfen lassen. Das Ergebnis hat er am Mittwoch dem zuständigen Ausschuss des Landtages vorgelegt.

Aus dem Archiv: Gasleitung durch das Mühlviertel soll ausgebaut werden

40 Meter Abstand erforderlich

So sei das Verlegen der Gas- und Strom-Leitungen in einer Künette nicht genehmigungsfähig. Aus Sicherheitsgründen müssten die beiden parallel geführten Projekte rund 40 Meter von einander getrennt laufen, diese Trasse müsste ständig freigehalten werden. Die zeitliche Verzögerung betreffe vor allem die Hochspannungsleitung, die UVP-Einreichung für die Freileitung sei für Juni geplant. Ein Verlegen ins Erdreich als "zweisystemiges Kabel mit Trenntrafos in räumlicher Nähe zur Gasleitung" bedeute für das Projekt zurück zum Start, hieß es in der Aussendung. "Das energiewirtschaftliche Planungsorgan als objektive Behörde" komme daher zur "klaren Beurteilung", die Bündelung nicht zu empfehlen, hob der Landesrat hervor, dass diese Stellungnahme fachlich und nicht politisch getroffen worden sei.

NEOS-Klubobmann Felix Eypeltauer sieht das nicht so. Mit ihrem Vorgehen würden Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und Achleitner nur einmal mehr "nichts unversucht lassen, ihren Willen um jeden Preis gegen Bürger- und Umweltinteressen durchzusetzen. "Die technischen Argumente seien "teilweise widersprüchlich und einseitig behandelt" worden, meinte er nach der Ausschusssitzung.

