Welser Businessrun: Lauffest mit 4000 Sportlern und großem Teamgeist

WELS. War das ein Sportfest! Bei perfektem Laufwetter wurde der von den OÖN präsentierte Firmenlauf wieder ein großer Erfolg. Insgesamt gingen am Mittwochabend fast 4000 Läufer und Nordic Walker an den Start, perfekt organisiert wurde das Sportevent vom Welser Runningteam mit Hermann Kaufmann und Franz Sperrer. "Es war eine superentspannte Stimmung, bei der nicht so der Wettkampfgedanke gezählt hat, alle waren mit Freude dabei", sagt Sperrer, der sich auch über die vielen anfeuernden Zuschauer entlang der Strecke freute. Zu absolvieren war entlang der Traun ein Lauf über fünf Kilometer beziehungsweise eine Walkingstrecke von 3,9 Kilometern.

Die Firmenwertung gewann mit 532 Starterinnen und Startern erneut das Unternehmen Fronius vor dem Klinikum Wels-Grieskirchen (400) und TGW (269). Das Magistrat Wels schaffte mit 109 Teilnehmern den vierten Platz, XXXLutz wurde mit 72 Sportlerinnen und Sportlern Fünfter.

Den Sieg in der Lehrlingschallenge holte sich zum dritten Mal in Folge das Thalheimer Unternehmen Rico mit 43 laufbegeisterten jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor der TGW (42) und Fronius (19).

Schnellster Läufer war Ali Dibo (Caritas OÖ), der die fünf Kilometer in 15:16 Minuten schaffte, dahinter auf Platz zwei Lukas Meindlhumer (Klinikum) und auf Platz drei Christian Slawicek (Ausdauerzentrum). Bei den Damen gewann Veronika Mutsch (Vion Invest) in 17:49 Minuten vor Caroline Stadler (Traunkreis Vet Clinic) und Katharina Steiner (Kompetenzzentrum Holz).

Bei der Businessrun-Party in Halle 20 wurde nach dem Lauf bis ein Uhr früh gefeiert. (krai)

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger