Millionen-Investition im Dimbacher Ortszentrum

Blick auf das Gesundheits- und Marktzentrum in Dimbach

Einen kräftigen Impuls für die Belebung des Ortskerns und der gesamten Gemeinde verspricht man sich in Dimbach von jenem Millionen-Projekt, das die Raiffeisenbank Mühlviertler Alm in den kommenden zwei Jahren realisieren möchte: Der Umbau des ehemaligen Gasthauses "Zur Linde" mit der Disco "Hasenstall" sowie des angrenzenden Hauses Dimbach 15, in dem der Nah&Frisch-Markt untergebracht ist.