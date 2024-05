Schon 5000 Unterschriften für Schutz des Grüngürtels in Linz

Es ist das Projekt nördlich der Kepler-Universität im Linzer Auhof, das die Gemüter erregt. Bis zu 100.000 Quadratmeter Grünfläche sollen dort in Bauland umgewidmet werden, um dort auch Platz für die neue Digital-Uni zu schaffen. Das ist völlig überzogen, sagt Alexander Jäger, Sprecher der erst vor kurzem gegründeten Bürgerinitiative "Retten wir den Grüngürtel".

"Wir sind laut, weil ihr uns das Grünland klaut" skandierten am Donnerstag vergangener Woche vor der Gemeinderatssitzung die Gegner der Pläne vor dem Alten Rathaus. Drinnen wurde später der Antrag von Linz+ für die Einleitung einer Volksbefragung zum Grüngürtel in Auhof in geheimer Abstimmung mehrheitlich abgelehnt.

Davon will sich aber die Bürgerinitiative nicht bremsen lassen. Mehr als 5000 Unterschriften wurden bereits für den Erhalt des Grüngürtels und für die Suche nach einem neuen Standort für die Digitaluni gesammelt. "Daraus sind wir sehr stolz und das Sammeln geht weiter", so Jäger.

Nach der ersten Menschenkette rund um das Alte Rathaus vergangene Woche sind über den Sommer weitere Aktionen geplant.

