Rassismus-Eklat: Führende Radiosender nehmen L'amour toujours aus dem Programm

Nach dem rassistischen "Ausländer raus"-Gegröle mehrerer Party-Gäste eines Lokals auf Sylt hat sich nun die Staatsanwaltschaft eingeschaltet und ermittelt gegen eine Frau und zwei Männer. Auf einem viral gegangenen Video, das zu Pfingsten aufgenommen worden sein soll, sind junge Menschen zu sehen, die zur Melodie von "L'amour toujours" von Gigi D'Agostino "Ausländer raus" grölen. Auch in Österreich soll es zu ähnlich gelagerten Fällen gekommen sein.

Der Vorfall löste große Empörung aus - auch bei den heimischen Radiosendern. Laut mehreren Medienberichten haben sowohl Ö3, als auch Kronehit den Song aus dem Programm genommen. Beim oberösterreichischen Privatsender Life Radio befindet sich der Party-Hit von Gigi D'Agostino aktuell nicht in der Rotation. "Er wird aber auch nicht gespielt - selbst wenn er gewünscht wird", sagt Programmchef Matthias Dietinger auf OÖN-Anfrage. Man wolle damit vorbeugen, dass so etwas nicht in Mode komme.

OÖN TV hat mit dem Rechtsextremismus-Forscher Andreas Peham vom DÖW gesprochen:

