EU zahlt Stadt Steyr die Hälfte für neue E-Busse

Andreas Schieder, Mitglied des Europäischen Parlaments, will nicht die nationale Brille auf der Nase tragen und, wie er es plakatiert hat, zuvorderst den europäischen Horizont im Auge haben. Epochale Herausforderungen wie Klimaschutz und Sicherheit etwa ließen sich nur gemeinsam über Grenzen hinweg meistern, betont er. Trotzdem warb der SP-Spitzenkandidat, der am Mittwoch auf EU-Wahlkampf im Bezirk die Stadtbetriebe SBS besuchte, auch damit, dass gute Politik in Brüssel etwas ganz vor Ort in Steyr bewirke. Die SBS werden bis 2035 ihren gesamten Fuhrpark elektrifizieren, bereits 2025 soll die Hälfte der Linienbusse batteriebetrieben zu den Haltestellen surren. 7,3 Millionen Euro wird die Umrüstung kosten, in einer ersten Tranche werden elf Busse angeschafft. Möglich wurde dieser großangelegte Umstieg auf E-Mobilität für die SBS, weil die EU über das Förderprogramm EBIN (Emissionsfreie Busse und Infrastruktur) mit vier Millionen Euro den Löwenanteil zuschießt.

Die SBS mussten nach einer positiven Machbarkeitsstudie schnell handeln, Geschäftsführer Peter Hochgatterer und Verkehrsbetriebsleiter Georg Stimeder verfassten über ein Wochenende die Einreichung. "Es war in gewisser Hinsicht auch ein Pokerspiel", sagt Hochgatterer. Zu teuer durfte das Steyrer Umrüstprojekt der Busflotte auf Elektroantrieb nicht angesetzt, eher an der unteren preislichen Kante kalkuliert werden. Bei einem Wettbewerb wurden nämlich die finanziell besten Projekte ausgesiebt und die anderen auf eine Warteschleife gesetzt. Zwischenzeitlich kam die Teuerung, und die Stadt hat nun doch 600.000 Euro Mehrkosten dadurch. "Das Modell ist grundsätzlich gut, verträgt aber auch noch Nachbesserungen", sagte Schieder, "etwa eine Evaluierung der ursprünglichen Fördersumme".

Die Vorfreude auf die neuen abgasfreien Busse überwiegt freilich. Nachdem die SBS neun Typen verschiedenster Hersteller testeten und die Ausschreibung beendet ist, könnten zum Jahreswechsel schon die ersten E-Busse in Steyr fahren. Derweil bemühen sich die SBS, das Garagendach mit Photovoltaik zu bestücken, dann könnten die Busse sogar mit selbst erzeugtem Solarstrom betankt werden.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer