Schwerer Unfall in Prambachkirchen: Kinder hatten Schutzengel

Die Familie war am Sonntag gegen 9.40 Uhr auf der B129 Richtung Eferding unterwegs. In der Ortschaft Uttenthal wurde ihr Auto von einem abbiegenden Pkw gerammt. Der Lenker, ein 21-jähriger Mühlviertler aus Kleinzell, wollte vom Güterweg Sallmannsberg in die Bundesstraße einfahren.

Die Feuerwehr stand im Einsatz, um den Pkw zu bergen. Bild: FF Prambachkirchen

Er sei zu schnell auf die Kreuzung zugefahren und habe einen Zusammenstoß mit dem Auto der 33-Jährigen nicht mehr verhindern können, sagte der Unfalllenker später zu den Polizisten. In weiterer Folge überschlug sich der Pkw, in dem die Frau und die Kinder saßen, und landete auf dem Dach.

Die Insassen kamen glimpflich davon: Mit leichten Verletzungen wurde die Mutter ins Klinikum Wels gebracht, ihre Töchter sowie der 21-Jährige und dessen 22-jährige Beifahrerin aus Putzleinsdorf (Bezirk Rohrbach) blieben unverletzt.

Der Unfallort an der B129 Bild: FF Prambachkirchen

