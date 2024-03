Schülerinnen online bloßgestellt: Neue Details

Ein minderjähriger Schüler des Bundesschulzentrums Auhof in Linz soll, wie berichtet, rechtswidrig 225 Schülerinnendaten heruntergeladen haben: für ein Online-"Ranking" der jungen Frauen und Mädchen.

Die Ermittlungen dauern weiter an, teilt Ulrike Breiteneder von der Linzer Staatsanwaltschaft auf OÖN-Anfrage mit. So viel steht inzwischen fest: Der mutmaßliche Täter soll sich Zugang zum Schulserver verschafft haben, auf dem die Fotos liegen, mit dem Passwort eines Austauschschülers, der zu diesem Zeitpunkt aber gar nicht mehr an der Schule war. Daraufhin wurde eine externe Website eingerichtet mit den abgesaugten Fotos und Daten. Dann wurden Links verschickt, um für die Teilnahme am "Ranking" zu werben.

Weiterhin ermittelt die Linzer Polizei wegen des "widerrechtlichen Zugriffs auf ein Computersystem" gegen den Tatverdächtigen und unbekannte Beteiligte. Das Delikt sehe für Jugendliche einen Strafrahmen von bis zu einem Jahr vor, sagt die Staatsanwältin. Der Verdächtige dürfe, wie es das Gesetz vorschreibe, nur im Beisein seines Verteidigers einvernommen werden. Die OÖN baten kürzlich die Schülervertretung um ein Statement, doch diese wolle sich derzeit in einem laufenden Verfahren nicht äußern, heißt es in einer E-Mail an die Redaktion.

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler

