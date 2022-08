"Schockanruf": Linzerin verlor rund 100.000 Euro an Betrüger

"Diese Woche waren die Täter leider sehr erfolgreich", sagt Gerald Sakoparnig vom Landeskriminalamt. Bereits am Donnerstag waren ein Linzer und ein Ennser Opfer von Betrügern geworden. Tags darauf wurde eine 79-jährige Frau aus Linz mit derselben Masche hereingelegt. Es war am frühen Nachmittag des 19. August, als die Dame einen Anruf erhielt. Eine weibliche Stimme war zu hören. Die Anruferin stellte sich als Polizistin vor und teilte der alleinlebenden Seniorin eine schockierende Nachricht mit: "Ihre Tochter hat einen schweren Verkehrsunfall verursacht", sagte die Unbekannte am Telefon. Bei dem Unfall sei eine Beteiligte ums Leben gekommen, weshalb sich die Tochter nun in Untersuchungshaft befinden würde. Sie komme nur durch eine Kaution in fünfstelliger Höhe wieder frei.

Wie der Betrug aufflog

Der Kautionstrick ist eine bekannte Masche. Doch immer wieder fallen Oberösterreicher darauf herein. Wie kann das sein? "Die Täter üben einen massiven Druck aus", sagt Sakoparnig, der die Abteilung Betrug im LKA leitet. Wie im Fall der 79-jährigen Linzerin, versetzen sie ihre Opfer mit sogenannten "Schockanrufen" in Panik. "Sie können in diesen Situationen nicht mehr klar denken. Im Nachhinein erinnern sich die Opfer dann oft, dass ihnen die Betrugsfälle eh aus den Nachrichten bekannt sind", sagt der Ermittler.

Auch der Linzerin fiel der Betrug erst auf, als es bereits zu spät war. Nach dem Anruf kam eine Frau bei ihr vorbei, die die vermeintliche Kaution - Goldbarren, Schmuck und Bargeld - bei der Pensionistin abholte. Etwa 30.000 Euro übergab sie der Betrügerin in bar, weitere 70.000 Euro dürften die Gegenstände wert sein. Wenig später erhielt die 79-Jährige durch Zufall einen Anruf von ihrer Tochter. Es stellte sich heraus, dass diese nie in einer Notsituation war.

Opfer werden nach Vornamen ausgesucht

Die Dame meldete den Vorfall bei der Polizei. Und sie ist nicht das einzige Opfer: Am Vortag waren Betrüger ebenfalls in Linz und in Enns (Bezirk Linz-Land) erfolgreich. Unklar ist, ob es sich um dieselben Täter handelt. Fest steht: Auch in den beiden Fällen ist ein hoher Schaden entstanden. Das Landeskriminalamt schätzt, dass die Opfer je 50.000 Euro verloren.

Laut Sakoparnig versuchen die Täter ihr Glück bei Nummern, die auf ältere Vornamen lauten. "Sie suchen sich eher eine Adelheid, eine Gerlinde oder eine Maria aus. Modernere Namen sind nicht so gefährdet", sagt er. Da es die Trickbetrüger auf Ältere abgesehen haben, sollen sich diese im Fall eines "Schockanrufs" gleich bei der jüngeren Generation melden.

"Fantasiebegabte" Täter

Neben dem Kautionstrick lassen sich die laut Sakoparnig "fantasiebegabten" Täter immer wieder neue Tricks einfallen. So war Anfang August einer Witwe aus Wels glaubhaft gemacht worden, dass bewaffnete Verbrecher in ihrer Nachbarschaft seien. Zu ihrer eigenen Sicherheit solle sie gleich alle Wertsachen vor die Tür stellen. Völlig verängstigt kam die Frau der Aufforderung nach - und verlor fast eine halbe Million Euro. Die OÖN haben berichtet: