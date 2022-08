Der Trick mit der Angst: Welserin legte fast eine halbe Million Euro vor die Tür

Sparbücher, Goldbarren, Schmuck und weitere Gegenstände im Wert von fast einer halben Million Euro verlor die Frau an Betrüger. Der unbekannte Anrufer hatte dem Opfer vorgespielt, Polizist zu sein und ihr helfen zu wollen. Es war am Dienstag gegen 15.30 Uhr, als das Telefon läutete. "Packen Sie Ihre gesamten Wertsachen und Ihr Erspartes in einen blickdichten Sack und stellen sie ihn vor die Tür", lautete die Anweisung des vermeintlichen Polizisten.

Er versetzte die 65-Jährige in in Angst, indem er ihr eine unglaubliche Geschichte auftischte. In ihrer Nachbarschaft seien gerade bewaffnete Männer, die einen Bewohner knebeln. Auch ein Polizist sei verletzt worden, erzählte der Betrüger am Telefon. Um nicht die Nächste zu sein, soll sie vorsichtshalber all ihre Wertsachen vor die Tür stellen, sich in der Toilette einsperren und nicht auflegen. Die völlig verängstigte Frau kam der Forderung des Anrufers nach und wurde so um fast eine halbe Million Euro betrogen.

Es sei nicht der einzige Fall dieser Art, der gestern in Oberösterreich gemeldet wurde. "Die Dunkelziffer ist extrem hoch. Die meisten Leute legen zu ihrem Glück sofort auf", heißt es von der Polizei-Pressestelle.

Auch vor vermeintlichen Europol-Mitarbeitern wird gewarnt. Kürzlich ist eine Oberösterreicherin auf den Betrugstrick hereingefallen. Die OÖN haben mit ihr gesprochen: