Ein vorbestelltes Taxi hält vor der Bankfiliale in Linz. Dem darin sitzenden Mann soll eine Pensionistin eine Summe von mehreren Tausend Euro übergeben, um eine bedrohte Familienangehörige zu retten – so lautet der Auftrag eines Betrügers, der sich am Telefon als Polizist ausgegeben hat. Die Bankangestellte, bei der das Opfer die hohen Geldsummen abheben möchte, wird stutzig und weist die Bankkundin auf einen möglichen Betrug hin.