Zwei Drittel der Delikte aufgeklärt: Vorbeugung könnte viele verhindern

Die neueste Kriminalitätsstatistik weist für den Bezirk Vöcklabruck eine hohe Sicherheit aus. Damit will sich Chefinspektor Hans-Jürgen Hofinger, Ermittlungsbereichsleiter im Kriminalreferat Vöcklabruck, jedoch nicht zufriedengeben. "Gemeinsam können wir den Bezirk noch sicherer machen", ruft der Polizist dazu auf, noch mehr Augenmerk auf die Vorbeugung zu legen.

Die Zahl der im Vorjahr angefallenen Delikte ist von 4573 auf 4699 um 2,8 Prozent leicht angestiegen. Hofinger führt dies vor allem auf die intensivere Bekämpfung der Suchtmittelkriminalität zurück. "Hier konnten wir um 170 Personen mehr anzeigen", sagt Hofinger.

"Erfreulicherweise konnten wir die Aufklärungsquote im Bezirk wiederum von 59,3 auf 64,4 Prozent erhöhen", blickt er stolz auf die Arbeit seines Teams. Somit konnte die Polizei doch einen beachtlichen Teil der Delikte aufklären und die Täter ausforschen.

Mehr als die Hälfte der angezeigten Delikte machen Diebstähle und Einbrüche aus. Und von denen wären viele durch vorbeugende Maßnahmen zu verhindern, ist Chefinspektor Hofinger überzeugt. "Gelegenheit macht Diebe", zitiert er den Volksmund. Autos, die auf Parkplätzen rund um den See oder bei Veranstaltungen abgestellt werden, müssen unbedingt abgesperrt werden. "Immer wieder gehen Täter die Parkplätze einfach ab und stehlen Gegenstände aus unversperrt abgestellten Pkw." Wertsachen nicht sichtbar im Auto ablegen. Bei Menschansammlungen und in großen Einkaufsmärkten niemals die Handtasche in den Einkaufswagen legen. Pincode und Bankomatkarte niemals gemeinsam mitführen. Bei Bestellungen im Internet vorsichtig und misstrauisch sein, empfiehlt Hofinger.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.