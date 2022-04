Verirrt: Zwei Freundinnen aus Bergnot gerettet

Die beiden 22-jährigen Frauen aus Linz beziehungsweise aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung brachen kurz nach 9 Uhr in Ebensee zu einer Wanderung zum Hochkogelhaus (1558 Meter) auf. In einer Seehöhe von rund 1000 Metern kamen sie vom markierten Wanderweg ab, verstiegen sich in unwegsames Gelände, wo sie nicht mehr weiterkonnten.

Sie verständigten mit dem Handy die Einsatzkräfte. Die Bergrettung Ebensee stieg zu ihnen auf, gleichzeitig machte sich der Polizeihubschrauber auf die Suche. Beide konnten unverletzt aufgefunden, mittels Seilbergung vom Team des Polizeihubschraubers gerettet und zum Ausgangspunkt zurückgebracht werden.