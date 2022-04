Den Flugmodus kennt Christoph Preimesberger nur aus der Theorie. Hauptberuflich leitet er die Höhere Technische Lehranstalt (HTBLA) in Hallstatt, ehrenamtlich die Bergrettung des Landes. Erreichbarkeit und Flexibilität sind in beiden Fällen von Vorteil, denn Notrufe können den 56-Jährigen jederzeit erreichen. Wie gestern Mittag aus dem Weitkar am Gosaukamm. Ein verletzter Tourengeher, den glücklicherweise der Hubschrauber aufnehmen konnte.