Plädoyer für Holzbau im waldreichen Salzkammergut

Wenn es nach den 422 oberösterreichischen Holzbauunternehmen geht, soll der Werkstoff Holz in der Architektur fröhliche Urständ feiern. Holz verbindet geringes Gewicht mit hoher Belastbarkeit. Holzbauteile lassen sich leicht vorfertigen. Und Holz lässt sich mit anderen Materialien wie Beton oder Stahl gut kombinieren. Vor allem aber spricht die CO2-Bilanz klar für den Baustoff Holz. Ein Kubikmeter davon bindet langfristig eine Tonne Treibhausgas.

Die Wirtschaftskammer lud am Freitag zum 1. OÖ Holzbautag in den waldreichen Bezirk Gmunden – genauer gesagt, ins Ohlsdorfer Unternehmen Sihga. "Immer mehr Bauherren entdecken ihre Vorliebe für Holz", sagt Innungsmeister Josef Frauscher von der Firma Sihga. "Aber es gibt noch viel Spielraum und Potenzial."

Forstlandesrat Max Hiegelsberger kündigte eine Kampagne an, um Bauherren und Baufirmen für den Baustoff Holz zu sensibilisieren. "Wir wollen aufzeigen, dass der Werkstoff Holz nicht nur ein maßgeblicher Faktor für unsere Gesellschaft ist, sondern dass man mit Holz auch einen Schlüssel zur Bewältigung der Herausforderungen der Zukunft in der Hand hat", so Hiegelsberger.