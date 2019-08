Neu: Gesundheitslehrgang auf Persisch und Arabisch

Der Umgang mit dem Thema Gesundheit funktioniert in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich. Manche Migranten sind unsicher, an wen sie sich im Krankheitsfall wenden können. Andere kommen aus Kulturen, in denen Sexualität extrem tabuisiert ist, und sind nur lückenhaft aufgeklärt.

Deshalb startet im September in Vöcklabruck ein Kurs für Menschen aus anderen Herkunftsländern zum Thema "Mein Körper – meine Gesundheit". Das Besondere daran: Die sechs Kurseinheiten werden auf Arabisch und Persisch abgehalten. "Gerade weil es um sensible Themen geht", wie Integrationsreferentin Petra Wimmer (Grüne) sagt.

Der Kurs beginnt mit Informationen über das Gesundheitssystem, von der Krankenversicherung bis zur Vorsorgeuntersuchung. An den weiteren Abenden spannt sich der Bogen von Ernährung und Bewegung über Sexualität bis zur seelischen Gesundheit.

Kursort ist das Offene Kulturhaus. Die Kosten werden mit fünf Euro für Vöcklabrucker (25 Euro für Interessierte aus anderen Gemeinden) extra niedrig gehalten.

Anmeldung bei Irene Kellermayr am Stadtamt (Tel. 07672/760 207).

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.