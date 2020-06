Nach Auffahrunfall: Alkolenker bedrohte Unfallgegner

Ein 23-Jähriger fuhr am Mittwoch gegen 21.30 Uhr mit seinem Auto auf der B144 im Gemeindegebiet von Laakirchen in Richtung Ortszentrum. Am Beifahrersitz saß ein 32-jähriger Deutscher. Dahinter fuhr ein 41-jähriger Bosnier mit seinem Auto, in dem ein 22-jähriger Beifahrer saß.

Wegen einer querenden Katze musste der 23-Jährige plötzlich bremsen. Der 41-Jährige konnte jedoch nicht rechtzeitig anhalten und fuhr dem vorderen Fahrzeug auf. Während die Beteiligten auf das Eintreffen der Polizei warteten, kam es zum Streit. Der 41-Jährige und der 22-Jährige, welche im nachfahrenden Auto saßen, sollen die andere Besatzung und die dazugekommene Freundin des 32-Jährigen, mit dem Umbringen bedroht haben, sollten diese nicht "die Schnauze halten und die Freundin sich nicht schleichen". Die Polizei berichtet, dass ein beim 41-Jährigen durchgeführter Alkoholtest 1,24 Promille ergab.

Der 23-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades, die anderen Unfallbeteiligten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Vöcklabruck eingeliefert. Alle kommen aus dem Bezirk Gmunden.

