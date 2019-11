Musikszene trauert um "Mustang" Hubert Mayer

Der Erzmusikant Hubert Mayer ist tot. Er erlag im 72. Lebensjahr seiner Krebserkrankung.

Sein Vater, Friseurmeister Ludwig Mayer, brachte seinen ältesten Sohn Hubert samt seiner geliebten Ziehharmonika schon sehr früh mit musikalischen Auftritten in Berührung. Auf Wunsch der Familie erlernte er das Friseurhandwerk und übernahm den Meisterbetrieb seines Vaters, obwohl sein Lebensziel die Musik war.

Als Klarinettist und Saxophon-Virtuose der Musikkapelle Ottnang-Manning brillierte Mayer bei unzähligen Konzerten. Er bildete Jungmusiker an beiden Instrumenten aus und wurde später Kapellmeister in Ottnang.

Mayer war Gründer der legendären Tanzkapelle "Die Mustangs". Deren Auftritte führte bis zu Silvesterveranstaltungen am Arlberg und zur Ski-Legende Karl Schranz.

Er heiratete Margit Mayer aus der Nachbargemeinde Manning, der Ehe entstammen die Kinder Nina, Andre und Constantin.

Mit der Errichtung der Landesmusikschule Ottnang gab Hubert Mayer seinen Friseurberuf auf und wurde LMS-Direktor. Neben seiner Musikalität und seiner Lehrtätigkeit war Hubert Mayer stets bereit, anderen Musikkapellen als Aushilfe zur Seite zu stehen. "Ein Musik-Kamerad mit Handschlagqualität", wie der Blasmusikverband Vöcklabruck festhält. "Er lebte seine Musik."

In einer Beileidskundgebung schrieb ein Bekannter: "Ein Mustang zieht in den letzten Sonnenuntergang." Die musikalische Abschiedsfeier für Hubert fand gestern in der Pfarrkirche Ottnang statt.