Lokalgast mit Bierglas verletzt: 20-Jähriger festgenommen

Raub, schwere Körperverletzung, Erwerb, Besitz und Weitergabe von Drogen an Minderjährige: Die Liste der Straftaten, die sich ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden in den vergangenen Monaten zu Schulden kommen hat lassen, ist lang. Nun konnte der Mann im Zuge von Ermittlungen gegen eine Jugendbande ausfindig gemacht werden. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, bereits im Dezember des Vorjahres einen Drogendealer durch Faustschläge verletzt und 50 Gramm Cannabis gestohlen zu haben.

Der Verdächtige soll zudem Kokain an Jugendliche weitergegeben haben. Mitte April soll er einem Gast in einem Lokal im Bezirk Gmunden aus nächster Nähe ein Bierglas ins Gesichts geschlagen haben. Das Opfer erlitt Schnittwunden und Prellungen im Gesicht, der Mann flüchtete. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er nun festgenommen und mittlerweile in die Justizanstalt Wels überstellt, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

