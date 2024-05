Das Scharnsteiner Bier zur Kulturhauptstadt heißt "Geyerhammer"

Das offizielle Kulturhauptstadtbier wird von der Brauerei Eggenberg gebraut. Doch auch die vor zwei Jahren gegründete Naturbrauerei Almtal in Scharnstein nahm das Kulturhauptstadtjahr zum Anlass, ein besonderes Bier zu brauen. Es handelt sich um ein hopfiges Pils mit leichter Fruchtnote, das im lokalen Handel in 0,33-Liter-Flaschen erhältlich ist, in der Brauerei aber auch in 20-Liter-Fässern.