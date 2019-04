Letztes Heimspiel im Grunddurchgang: Schwäne wollen Wiener Wölfe rupfen

GMUNDEN. Die Vienna D.C. Timberwolves sind heute Abend ab 19 Uhr in der Volksbank-Arena zu Gast bei den Gmundner Basket Swans. Die Wiener konnten zuletzt das Ticket für das Viertelfinale buchen.

"Mit denen haben wir eh noch ein Hühnchen zu rupfen, weil wir die letzte Partie auswärts so dämlich verloren haben", sagt Swans-Chef Harald Stelzer. Die Rede ist von der unsäglichen 68:74-Niederlage, die tatsächlich nicht hätte sein müssen. Doch wie das mit dem Rupfen tatsächlich aussehen wird, weiß Stelzer angesichts der Krankenliste nicht konkret: "Wir haben einige blessierte Spieler. Daniel Friedrich hat wieder mit seinem Rücken Probleme und konnte zuletzt am Sonntag im vierten Viertel gegen Klosterneuburg nicht mehr spielen. Devin White hat bekanntermaßen Knieprobleme, und Tilo Klette hat eine eitrige Mittelohrentzündung." Die Devise sei dennoch: "Wir müssen gegen den Tabellenachten gewinnen – ohne Wenn und Aber."

Es gehe für die aktuell drittplatzierten Swans nicht mehr darum, das Heimrecht für die Viertelfinalserie zu erkämpfen, denn das sei ohnehin bereits fix in der Tasche, sondern einen Blick weiter zu tun in Richtung eines möglichen Semifinales. Stelzer: "Die Entscheidung über das Heimrecht in der Vorschlussrunde könnte jetzt in der Karwoche noch positiv ausfallen. Und zwar dann, wenn wir die Timberwolves schlagen und auch am Sonntag in Oberwart gewinnen. Diese beiden Partien müssen wir gewinnen, dann sind wir Zweiter, davon kann man ausgehen."

Die heutige Begegnung mit den Wienern, die als Aufsteiger aus der 2. Bundesliga nicht nur ihr zu Saisonbeginn ausgegebenes Ziel, den Klassenerhalt, souverän erreichten, sondern sich überraschend immer wieder als Favoritenschreck entpuppten, ist das letzte Heimspiel des Grunddurchgangs. Nach der sonntägigen Auswärtspartie bei den Gunners in Oberwart bildet das Oberösterreich-Derby bei den Flyers Wels am Samstag der kommenden Woche den Abschluss der insgesamt 36 Runden umfassenden Selektion für die Playoffs. Diese beginnen am Mittwoch, 1. Mai, mit den Viertelfinalserien.

