Laakirchen: Ehemann (66) sticht auf Frau ein

Der 60-jährigen Schwerverletzten gelang es, ihren Bruder anzurufen, der dann die Rettung alarmierte, bestätigte ein Polizeisprecher den OÖNachrichten. Die Frau wurde im Spital operiert, sie befinde sich nicht in Lebensgefahr. Auch der Mann kam ins Salzkammergut Klinikum. Am Nachmittag wurde er einvernommen, habe sich "voll geständig gezeigt" und wurde noch in die Justizanstalt Wels überstellt, sagte der Sprecher.

Zu dem Vorfall war es gegen 10.15 Uhr in der gemeinsamen Wohnung des Ehepaares gekommen. Die Frau - offenbar Besitzerin der Eigentumswohnung - soll dem Mann mit dem Rauswurf gedroht haben. Danach habe er 30 Stück blutdrucksenkende Tabletten eingenommen und sei mit einem Küchenmesser auf seine 60-jährige Ehefrau losgegangen, hieß es in einer ersten Meldung. Gegenüber der Polizei zeigte sich der 66-Jährige voll geständig, seine Frau durch mehrere Messerstiche schwer verletzt zu haben.

Dieser Artikel wird aktualisiert, wenn weitere Informationen vorliegen.

In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.

