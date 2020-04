Im Bezirk Gmunden herrscht Waldbrandgefahr

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit erließ die Bezirkshauptmannschaft Gmunden gestern eine Waldbrandschutzverordnung. In allen Waldgebieten ist das Entzünden von Feuer, das Rauchen sowie das Hantieren mit offenem Feuer und Licht verboten. Das Verbot gilt auch für Gefährdungsbereiche außerhalb von Wäldern, von wo aus Funkenflug in Wälder stattfinden könnte. Die Übertretung dieses Verbots wird mit Geldstrafen von bis zu 7270 Euro oder mit Freiheitsstrafen von bis zu vier Wochen geahndet. Die Verordnung trat bereits gestern in Kraft und gilt bis auf Widerruf.