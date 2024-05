"Steil ist geil": Radprofis freuen sich auf den Porscheberg beim Etappenziel in Steyr

Steyr ist Etappenziel der Tour of Austria. Präsentation vor dem Steyrer Rathaus u.a. mit (v.r.) Dominik und Alexander Hrinkow, Stadtchef Markus Vogl, Bergspezialist Max Kabas sowie den Stadträten Christian Baumgarten und Judith Ringer

14.156 Höhenmeter weist die 73. Auflage der Österreich-Radrundfahrt von 2. bis 7. Juli auf, fast 3000 mehr als beim Tour-Comeback vor einem Jahr. Wie im Vorjahr ist auch heuer Steyr eines der Etappenziele. Nach dem Prolog in St. Pölten und dem Auftakt im Burgenland rollt das Feld am 4. Juli auf dem zweiten Teilstück von Maria Taferl über Waidhofen, Gaflenz und Weyer nach Großraming und endet nach 184 Kilometern und 2257 Höhenmetern in Steyr.