Fünf- und Sechsjährige gerieten in Strömung des Traunsee

Gegen 17:15 Uhr schwammen die beiden ohne Schwimmhilfen im Trauneck (Gemeinde Ebensee) beim Traunausfluss in den 17 Grad kalten Traunsee. Dabei gerieten sie ca. 20 Meter vom Ufer entfernt in die Strömung des Nebenausflusses der Traun, wodurch sie in tiefes Gewässer getrieben wurden. Sie versuchten gegen die Strömung an das Ufer zu schwimmen, was ihnen jedoch nicht gelang.

Sie gerieten in Panik und riefen um Hilfe. Die beiden Mütter, 31 und 37 Jahre alt, hörten die Schreie und sprangen sofort ins Wasser, um ihre Kinder zu retten. Die beiden Frauen kamen jedoch durch die geringe Wassertemperatur ebenfalls in Schwierigkeiten, wodurch sie ebenfalls um Hilfe schrien.

Ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck, der sich in der Nähe aufhielt, wurde durch die Schreie aufmerksam und bekam die Notsituation mit. Er nahm sein Stand Up Board und fuhr damit zu den Frauen und Kindern hinaus. Er zog eine Frau und die beiden Kinder auf das Board und brachte sie ans Ufer. Die zweite Mutter konnte aus eigener Kraft das Ufer erreichen.

Die beiden Frauen erlitten starke Unterkühlungen und einen Schock, sodass sie mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Gmunden bzw. mit der Rettung ins LKH Bad Ischl gebracht werden mussten. Die beiden Kinder erlitten keine Verletzungen.