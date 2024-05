ÖVP Vöcklabruck wählte Pia Kastner zur Obfrau

Die Parteigeschäfte führte Pia Kastner bereits seit November, als sich die damalige ÖVP-Obfrau Elisabeth Kölblinger aus der Politik zurückzog. Jetzt wurde die 44-jährige Pädagogin auch formal zur Parteichefin gewählt. Beim Stadtparteitag gaben ihr 100 Prozent der Delegierten das Vertrauen.

Die ÖVP Vöcklabruck kündigt an, sich weiterhin besonders für leistbare Eigenheime, altersgerechtes Wohnen und eine lebendige Innenstadt einzusetzen. Dabei seien ein innovatives Stadtmarketing und ein Blick auf die Wirtschaftsbetriebe der Stadt wichtig. Die Stadt und das Stadtzentrum sollten ein Platz zum Verweilen und Wohlfühlen sein, aber deswegen dürfe nicht auf die Betriebe im Zentrum vergessen werden. Die ÖVP Vöcklabruck will die Kindergärten und Bildungseinrichtungen stärken sowie das Sport- und Kulturangebot in der Stadt ausbauen und unterstützen. „Gemeinsam werden wir an diesen Zielen arbeiten, um Vöcklabruck noch lebenswerter zu machen“, sagte Kastner.

