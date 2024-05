Ob die Regauer Fronleichnamsprozession heuer stattfinden kann, entscheidet der Wetterbericht am Mittwoch.

Jeder kennt die Bilder der Seeprozessionen in Hallstatt und Traunkirchen. Aber auch der Bezirk Vöcklabruck hat zu Fronleichnam etwas Einmaliges zu bieten: In Regau führt seit jeher das Bürgerkorps, bestehend aus Bürgergarde und Gardemusik, den Festzug an.