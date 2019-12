Die Dreikönigsreiter traten im Kölner Dom auf

Die Dreikönigsreiter wurden von Bürgermeisterin Elisabeth Feichtinger, Vizebürgermeister Franz Spiesberger und der Partnerschaftsbeauftragten Sabine Lemberger begleitet. Die Delegation besuchte auch Altmünsters Partnerstadt Düren, wo Bürgermeister Paul Larue sie im Rathaus herzlich empfing.

In ihrer Heimat ziehen die Neukirchner Dreikönigsreiter Anfang Jänner hoch zu Ross von Haus zu Haus. Am 6. Jänner gestalten sie einen Gottesdienst in der Pfarrkirche.

