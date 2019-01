"Das Schneechaos kostet mich bis zu 90.000 Euro"

GRÜNAU. Fataler wirtschaftlicher Schaden für einen Wirt am Kasberg.

Lawinensperren und wochenlanger Stromausfall beim Hochberghaus Bild: privat

Für andere ist nach dem Schneechaos der vergangenen Wochen die Normalität wieder eingekehrt. Für Wolfgang Rohrauer sind die Probleme noch lange nicht vorbei. Der Grünauer betreibt am Kasberg das Hochberghaus und die Kasbergalm. Mitten in der Hochsaison waren seine Betriebe nicht nur von Lawinensperren betroffen. Wochenlang fiel auch die Stromversorgung aus, weil Bäume in die Stromleitungen fielen. "Wir haben einerseits die Skifahrer verloren, konnten aber auch keine Hausgäste bedienen", sagt Rohrauer, der seine 22 Mitarbeiter in dieser Zeit aber weiterbeschäftigte. (Zu acht schaufelten sie drei Tage lang den Schnee vom Dach der Hochbergalm.)

Nicht nur Umsatzeinbußen

"Der finanzielle Gesamtschaden lässt sich noch nicht genau beziffern, aber er liegt irgendwo zwischen 70.000 und 90.000 Euro", so Rohrauer. "Ich muss die Zahl täglich nach oben korrigieren." Wobei es nicht nur um Umsatzausfälle geht. Ohne Strom fallen Gefriertruhen aus aber auch Heizungen. "Die Kasbergalm ist erst ab morgen wieder erreichbar", so Rohrauer. "Wir wissen noch gar nicht, ob es dort Rohrbrüche gab." Die tiefgekühlten Lebensmittel auf der Alm jedenfalls dürften inzwischen unbrauchbar sein.

"Ich will niemandem einen Vorwurf machen", sagt der verzweifelte Wirt. "Alle haben bis zum Umfallen geschuftet und ihr Bestes gegeben. Die Lawinenkommission, die Seilbahnmitarbeiter und auch die Mitarbeiter der Energie AG. Aber der Schaden bleibt jetzt bei mir hängen."

Wolfgang Rohrauer hat zwar eine Betriebsunterbrechungsversicherung eingezahlt. Doch die Versicherung zahlt nur, wenn seine Häuser direkt beschädigt sind und deshalb ausfallen – was nicht der Fall ist. Beschädigt waren die Stromleitungen der Energie AG. Deshalb hofft der Gastronom jetzt auf Unterstützung von außen. "So einen finanziellen Schaden steckst du als Wirt nicht einfach weg", sagt er. "Das trifft mich existenziell."

