Herrl weigert sich, 200 Euro Strafe zu zahlen

VÖCKLABRUCK. Da seine Hündin "Susi" mehrfach auf dem Stadtplatz frei herumgelaufen sei, flatterte ihrem Herrl Peter Klaffenböck eine Strafverfügung über 200 Euro ins Haus. Klaffenböck erhebt dagegen nun Einspruch.

Hotelier Peter Klaffenböck mit dem mutmaßlichen Streuner „Susi“ Bild: privat

In den Augen der strengen Stadtpolizei macht "Susi", die Hündin von Hotelier Peter Klaffenböck, dem Streuner "Strolch" aus dem bekannten Walt-Disney-Zeichentrickfilm alle Ehre: Da sie mehrfach auf dem Stadtplatz frei herumgelaufen sei, flatterte ihrem Herrl eine Strafverfügung über 200 Euro ins Haus. Klaffenböck erhebt dagegen nun Einspruch. Der inkriminierte Verstoß gegen das Oö. Hundehaltegesetz hat sich laut Strafverfügung am 7. April zugetragen. Gleich zwei Mal an diesem Tag, um 10 und um 18.30 Uhr, sei Klaffenböcks Hund auf dem Stadtplatz frei gelaufen, obwohl an öffentlichen Orten im Ortsgebiet Leinen- oder Maulkorbpflicht besteht. Der Hotelier bekam eine Strafverfügung über 200 Euro – bei Uneinbringlichkeit droht eine Ersatzfreiheitsstrafe von 96 Stunden.

Jetzt bekam Klaffenböck eine Mahnung, weil er die Strafverfügung übersehen hatte. Zur Strafe von 200 Euro fordert die Bezirkshauptmannschaft zusätzlich eine Mahngebühr von fünf Euro.

In einem launig formulierten Schreiben erhebt Klaffenböck Einspruch gegen die Strafverfügung. Es sei nicht eindeutig bewiesen, dass es sich um seinen Hund handle, zumal sein Vierbeiner ein Rehpinscher-Mischling und nicht, wie es in der Anzeige heißt, ein Dackel-Mischling sei. "Weiters ist zu beachten, dass mein Hund, seitdem das Rattenproblem am Stadtplatz seitens der Stadtgemeinde unkontrollierbar ausartet, als offizieller Rattenfänger der Stadt Vöcklabruck beschäftigt ist", schreibt Klaffenböck. "In Anbetracht der ehrenamtlichen Tätigkeit und der positiven Erfolgsbilanz des Vöcklabrucker Rattenfängers bitte ich um Verständnis".

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema