Polizei sucht fahrerflüchtigen Pkw-Lenker nach Motorradunfall

Der 52-Jährige aus dem Bezirk Freistadt hat bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten, berichtet die Polizei. Er war gegen 14.25 Uhr auf der B38 im oberen Mühlviertel Richtung Helfenberg unterwegs. Plötzlich kam ihm ein helles Auto entgegen, das etwas in der Mitte fuhr. Der Motorradfahrer musste ausweichen und geriet dadurch von der Straße ab. Nachdem er eine Leitplanke touchiert hatte, stürzte der 52-Jährige. Die Polizeiinspektion Helfenberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/4253.

Schwerer Unfall im Innviertel

Schwer verletzt wurde am Donnerstagnachmittag ein Zweiradfahrer in Hochburg-Ach (Bezirk Braunau). Der 64-jährige Deutsche war mit einem Kastenwagen, der von einer Hauseinfahrt in die L503 abbog, kollidiert. Der Motorradfahrer wurde über die Motorhaube auf die Straße geschleudert. Danach brachte ihn der Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg.

