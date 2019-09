Nikolaus Doppelhammer: Ein Wissenschaftler mit Showtalent

Unterhaltsame Wissensvermittlung ist ein Talent des gebürtigen Mühlviertlers Nikolaus Doppelhammer. Mit Kochhaube, Küchensieb und Gitarre erklärt der studierte Mechatroniker die „Kunst des Atomsiebens“. Wenn der 28-Jährige nicht gerade als sogenannter Science Slammer auf der Bühne steht, forscht Doppelhammer am Institut für Mikroelektronik und Mikrosensorik an der JKU Linz.

Ein Science Slam ist ein unterhaltsames Kurzvortragsturnier, bei dem Wissenschaftler ihre Forschungsthemen innerhalb einer vorgegebenen Zeit vor Publikum präsentieren. Im Vordergrund steht die populärwissenschaftliche Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte. Bewertet werden neben dem wissenschaftlichen Inhalt auch die Verständlichkeit und der Unterhaltungswert des Vortrags.

„Mein Betreuer hat mir von dem Event erzählt, und dann habe ich es mir einfach mal angesehen. Anfangs war ich mir nicht ganz sicher, ob das was für mich ist“, sagt Doppelhammer, der bereits mit seiner Band „Portrayed“ Bühnenerfahrung sammelte.

Nach Platz eins beim Science Slam im Linzer Posthof im April überzeugte der Mühlviertler auch bei den heurigen Staatsmeisterschaften Mitte Juni an der Universität Innsbruck mit seiner Performance. Am Freitag vertrat der Linzer Österreich bei der Sience-Slam-Europameisterschaft in Wien. Die Bewertung erfolgte auch dort durch das Publikum. Der Sieg ging an Deutschland, aber auch die anderen sieben Teilnehmer wurden mit einem großen Applaus belohnt. „Ich bin begeistert, dass sich so viele Leute dafür interessieren. Es ist eine Herausforderung, ein komplexes Thema einfach verständlich zu präsentieren. Aber ich glaube, mir und meinen Kollegen auf der Bühne ist das gut gelungen“, sagt der 28-Jährige, der gerade an seiner Doktorarbeit schreibt.

Wer Doppelhammer live erleben will, kann dies am Mittwoch, 9. Oktober, ab 18 Uhr, bei der Veranstaltung „Sciencity – Die Brainstage“ am OK-Platz in Linz (bei Schlechtwetter im Central Linz).

Artikel von Bianka Eichinger Lokalredakteurin Innviertel b.eichinger@nachrichten.at