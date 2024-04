Als Nora Einwaller der Anruf aus dem Büro der „Diagonale“ erreichte, saß die Welserin schon wieder im Zug. Für die 23-Jährige sollte es am 8. April von Graz, wo das Festival des heimischen Films jährlich steigt, zurück nach Wien gehen, wo sie Bildgestaltung an der Filmakademie studiert. Ein Termin für ihren Nebenberuf, das Modeln, stand an.