Monika Kern: "Weil wir Menschen in Not helfen"

Wenn Monika Kern die Frage gestellt wird: „Wie hältst du das aus?“, dann ist die Antwort klar: „Weil meine Arbeit Sinn ergibt. Weil ich und mein Team Menschen in Not wirklich helfen können.“ Die Sozialarbeiterin betreut an den unterschiedlichen Standorten des Kepler Universitätsklinikums Patienten aller Altersstufen bei schwerwiegenden Krankheitsfällen, die deren gesamte Lebenssituation verändern können. „Bei einem Schlaganfall mit Halbseitenlähmung fragen wir