Neue AHS in Leonding: „Wollen eine Schule, die Spaß am Wissen weckt“

Die Pflöcke für das neue Leondinger Gymnasium sind eingeschlagen. Heute, Montag, folgte die offizielle Bestätigung dessen, was die OÖN bereits vergangene Woche berichtet haben.

Stadt und Land sind sich einig, dass die neue AHS in der viertgrößte Stadt Oberösterreichs entstehen soll. Heute wurde das gemeinsame Ansinnen nun an das Bundesministerium übermittelt, dieses muss den Plänen zustimmen. Die Zuversicht ist bei Bildungsreferentin LH -Stellvertreterin Christine Haberlander (VP), der Leondinger Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP) und Bildungsdirektor Alfred Klampfer groß, dass es diese Zustimmung auch geben wird.

Gegründet wird das Leondinger Gymnasium als Privatgymnasium mit Öffentlichkeitsrecht, was bedeutet, das die Stadt die Schule bauen und zunächst als Schulerhalter agieren wird. Die Übernahme der Schulverwaltung und -erhaltung durch den Bund wird mit dem ersten Maturajahrgang 2028/29 angestrebt.

Neue Unterrichtsfächer

Für Haberlander ist die AHS mit ihrem Digitalisierungs-Schwerpunkt ein tolles Projekt, dessen pädagogisches Konzept auf die Notwendigkeit der Zukunft reagiere. „Wir wollen eine Schule, die Spaß am Wissen weckt“, sagt Naderer-Jelinek, die unterstrich, dass praxisnahes Lernen ein zentraler Baustein des Konzeptes sei.

Entstehen soll das Gymnasium am Harter Plateau, nahe der dortigen HTL. Wo genau, werde erst entschieden. Starten soll der Schulbetrieb mit ersten und fünften Klasse in Containern, wie viele Klassen es letztlich geben werde, hänge von der Nachfrage ab. Parallel dazu soll das Schulgebäude als „Herzstück des Leondinger Bildungscampuses“ errichtet werden.

Das neue Leondinger Gymnasium werde den Bedarf an Schulplätzen in der Region abdecken und gleichzeitig ein modernes Angebot bieten, sagt Klampfer. Das pädagogische Konzept der Pädagogischen Hochschule sieht unter anderem in den Bereichen Coding, Robotik und Cybersecurity Schwerpunkte vor, auch ein Laborunterricht ist geplant. In der Oberstufe sind neue Gegenstände wie „Geografie und Wirtschaftliche Bildung“ vorgesehen. Ergänzend zum Lehrplan gibt es mit der „school of future professions“ für Oberstufenschüler zudem die Möglichkeit in Partnerbetrieben Erfahrungen zu sammeln.

Seitens des Ministeriums hieß es gestern, dass der Vorschlag geprüft werde. Der Start einer Privatschule sei ein starkes Signal von Land und Stadt, der Rückhalt für den Standort sei zu begrüßen.

Autorin Julia Popovsky Redakteurin Linzer Nachrichten Julia Popovsky