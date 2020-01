Mutter und Tochter wegen IS-Finanzierung in Linz vor Gericht

Die 59-jährige Angeklagte sei um Geld für den Lebensunterhalt gebeten worden. In mehreren Tranchen und über Mittelsmänner in der Türkei gelangte der Betrag an die Frau.

Bereits im Herbst 2015 war die 24-jährige Tochter laut Anklageschrift zu ihrer ältesten Schwester (28), die bereits mit einem IS-Kämpfer verheiratet war, in die Türkei gereist. Sie lernte einen Dschihadisten kennen, konvertierte zum Islam und zog mit ihm nach Syrien. Von ihrer in Oberösterreich lebenden Schwester (26) und der Mutter forderte sie finanzielle Hilfe, welche diese auch leisteten. Die beiden ließen der 24-Jährigen jeweils 700 bzw. 600 Euro zukommen. Wegen Finanzierung von Terrorismus wurden die Frauen angeklagt, bei einer Verurteilung drohen bis zu zehn Jahre Haft. Für den Prozess gelten erhöhte Sicherheitsvorkehrungen, fotografieren und filmen im Gerichtssaal ist daher verboten.