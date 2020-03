Mühlviertler von Baumstämmen erschlagen

Wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, hatte der Mühlviertler auf einer Wiese in Ried in der Riedmark Holzstämme auf einen Rückewagen verladen. Gegen 12.30 Uhr kam es zu dem folgenschweren Unfall: Zwei Baumstämme, die sich direkt über der Bedienplattform befanden, lösten sich aus dem Holzgreifer und trafen den 44-Jährigen. Der Mühlviertler erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Erst am Sonntag ist es in Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) zu einem tödlichen Forstunfall gekommen. >> Die OÖN haben berichtet

Motorsäge gegen Kopf geschleudert

Mit schweren Schnittverletzungen wurde am Montag ein 24-jähriger Mühlviertler ins Krankenhaus gebracht.

Der junge Mann hatte in einem Wald in Kaltenberg (Bezirk Freistadt) mit einer Motorsäge gearbeitet, als diese gegen seinen Kopf geschleudert wurde. Wie es dazu kam, ist laut Polizei unklar.

Fest steht, dass der Schwerverletzte noch seinen Vater angerufen hat und noch ein kurzes Stück - etwa zwei Meter - mit seinem Traktor gefahren ist, ehe die Rettungskräfte eintrafen und ihn ins Spital brachten.

