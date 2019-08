Zehn Feuerwehren bekämpfen Großbrand in Schönau

Offenbar ist ein Blitz in das landwirtschaftliche Gebäude eingeschlagen, heißt es in einer ersten Information. Der Alarm ging um kurz nach 14 Uhr ein. Zehn Feuerwehren rückten aus, um den Brand zu bekämpfen.

Nähere Informationen folgen.

Brand in Perger Wohnhaus rasch gelöscht

Eine halbe Stunde zuvor war in einem noch unbewohnten Wohnhaus in Perg ein Brand im Heizraum ausgebrochen. Als die Feuerwehren Perg und Pergkirchen gegen 13.30 Uhr eintrafen, drang bereits Rauch aus dem Gebäude. Wie sich herausstellte, konnte sich das Feuer vom Heizhaus aus im gesamten Gebäude ausbreiten, da sich noch keine Türen in dem neuen Gebäude befinden. Der Heizraum brannte völlig aus. Der Schaden dürfte demnach erheblich sein.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer aber rasch löschen. Wie es dazu kam, ist bisher unklar.

Heizraumbrand in Perg Bild: FOTOKERSCHI.AT / BRANDSTÄTTER