Verkehrsunfall bei Bad Zell forderte 2 Verletzte

Feuerwehr, Rettung, Notarzt, Rettungshubschrauber und Polizei standen am Dienstag zur Mittagszeit im Gemeindegebiet von Bad Zell (Bezirk Freistadt) im Einsatz: Auf Höhe der Ortschaft Aich waren gegen 12:10 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zwei Pkw zusammengestoßen. Der Aufprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge in die angrenzende Wiese geschleudert wurden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Liebenstein, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikamen, schlugen Alarm.

Als die Feuerwehren Bad Zell und Schönau eintrafen, wurde einer der Beteiligten bereits von den Ersthelfern außerhalb seines Wagens betreut. Ein Unfallopfer musste von den Einsatzkräften aus dem Wrack befreit werden. Der Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, teilte die FF Schönau mit.

Lokalisierung: Der Unfall passierte auf Höhe der Ortschaft Aich

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

