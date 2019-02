Über ethisches Wirtschaften und das Gemeinwohl

AUBERG. Was läuft schief in unserer Wirtschaft? Diese Frage versucht Paul Ettl am 14. März um19.30 Uhr am Unterkagererhof zu beantworten.

Paul Ettl bei den Stubengesprächen. Bild:

"Reine Geldvermehrung ist gefragt, nicht mehr die Kunst des Hauswirtschaftens. Das BIP misst pro Staat die verrechneten Umsätze, gibt aber keine Auskunft darüber, wie die Menschen in diesen Staaten leben, wie zufrieden und glücklich sie sind. Wie schaffen wir es, dass das Geld wieder dem Menschen dient, vom Zweck wieder zum Mittel wird und einen echten Gewinn für alle darstellt?" Über diese Fragen wird bei den Stubengesprächen mit Paul Ettl diskutiert. Er war 30 Jahre IT-Unternehmer und einige Jahre in der Wirtschaftskammer aktiv. Seit zwei Jahren ist er auch in der Genossenschaft für Gemeinwohl tätig, die nun ein "Gemeinwohl-Konto" anbieten wird. Kostenbeitrag: Freiwillige Spende Auskunft: unterkagererhof.koordinatorin@gmail.com oder unter www.unterkagererhof.at

