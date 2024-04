Oberngruber und Hofer im Nachbarbundesland

PUTZLEINSDORF/JULBACH. Das renommierte "Race Around Niederösterreich" steht vor der Tür, und die Radsportler Christian Oberngruber aus Putzleinsdorf und Michael Hofer aus Julbach wollen nun erstmals im Renntempo das Nachbarbundesland umrunden. Das Duo, das in der Teamwertung an den Start geht, erwartet ein spannendes Rennen voller Herausforderungen.

Der Startschuss wird am 10. Mai um etwa 20 Uhr in Weitra fallen. Unterstützt werden Oberngruber und Hofer wie gewohnt von Sareno Objektisolierung. Das Unternehmen hilft ihnen aber nicht nur finanziell, Geschäftsführer Leopold Fischer ist auch im Organisationsteam aktiv am Projekt beteiligt.

Ebenfalls als Hauptsponsor ist Elektro Reindl an Board. Und weil Geschäftsführer Matthias Brunner ein leidenschaftlicher Sportler ist, begleitet er die Radfahrer ebenfalls als Teil der Crew im Betreuerauto.

Eingespieltes Duo

Hofer und Oberngruber haben schon einige Ultrarennen zusammen bestritten. Zu Buche stehen unter anderem ein Sieg im Viererteam beim "Race Around Austria" und ein Sieg als Zweierteam bei der "Race Around Austria Challenge" rund um Oberösterreich.

