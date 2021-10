Manuel Rubey und sein Goldfisch

"Goldfisch" – das gleichnamige Programm zeigt Kabarettist Manuel Rubey morgen um 20 Uhr im Kikas in Aigen-Schlägl. Manuel Rubey ist nicht faul im klassischen Sinne. Er leidet bloß an der modernen Volkskrankheit Prokrastination. Was dies genau bedeutet, war ihm bei Abgabe des Textes nicht bekannt, da er es immer aufgeschoben hatte, den Wikipedia-Artikel zu Ende zu lesen. Jetzt ist er schon 40. Eigentlich wollte er dieses Programm zu seinem 30er herausbringen. Es kamen ihm aber auch ständig Dinge dazwischen. Karten gibt’s im Vorverkauf um 26 Euro (Ö-Ticket, www.kikas.at). Auch an der Abendkasse sind voraussichtlich noch Karten verfügbar.