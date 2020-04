Kleinschulen-Kenner spricht sich gegen große Volksschule aus

Die Option einer gemeinsamen Volksschule in der "Bildungsregion Arnreit/Oepping/Rohrbach-Berg" verfolgte Josef Eibl ganz genau. Er kennt wohl kleine Schulen besser als jeder andere im Bezirk Rohrbach, leitete er doch die Arbeitsgruppe für Kleinschulen in Oberösterreich. Sei Urteil lässt keinen Spielraum für Interpretation: "Die Bestrebungen, den kleineren Orten ihre Schulen wegzunehmen, halte ich im Sinne der ländlichen Entwicklung für fatal. Schlaforte ohne jede Infrastruktur haben aus Sicht einer von Vielfalt geprägten Lebensqualität schlicht keinen Sinn." Zentralisierungen, auch wenn sie in kleinen Regionen stattfinden würden, werden meist mit Kosten argumentiert – für Eibl ein Totschlagargument. "Die kleineren Schulen sollen – im realsozialistischen Sinn – geldsparend in große Einheiten zusammengefasst werden. Die ländlichen Regionen sind immer wieder das Ziel solcher vermeintlichen Einsparungsmaßnahmen, die angeblich Unsummen bringen sollten", sagt Eibl. Nur allzu oft würden solche Schritte einer Evaluierung gar nicht standhalten. Lebensqualität sei keine Frage der Rendite, sondern eine Frage des politischen Willens und Wollens.

"Dieser Wille tendiert gegenwärtig offenbar nur zum Großen, zur Stadt. Wer den ländlichen Raum als kleingliedriges, lebenswertes Qualitätsangebot erhalten will, muss dort in basale Infrastruktur genauso investieren wie anderswo in Kulturtempel, Museen, Altenheime, Krankenhäuser, Sportanlagen oder Hallenbäder", sagt er.