"Ich hörte zwar die Rettung, aber da war kein Weg zu mir"

Knapp drei Wochen nach ihrem schweren Reitunfall kann Anna S. wieder lachen. Sie darf zwar ein Bein nach einem offenen Unterschenkelbruch für sechs Wochen nicht belasten, ist aber froh, dass die dramatischen Momente, die sie durchleben musste, letztendlich doch halbwegs gut ausgegangen sind.

Am Sonntag, 27. März, hatte sich Anna mit zwei Freundinnen in Klam zu einem Ausritt getroffen. Zu dritt ging es auf Reitwegen in Richtung Münzbach. Als sich die Reiterinnen mitten in einem Wald befanden, passierte das Unglück: Beim Angaloppieren kam die 22-Jährige dem Pferd vor ihr zu nahe. Dieses erschrak, trat heftig mit dem Hinterhuf aus, traf dabei Anna S. am Unterschenkel und verletzte sie schwer. Sofort verständigte ihre Freundin die Rettung und gab dabei auch die genauen GPS-Daten bekannt. Doch trotz dieser exakten Koordinaten gelang es den aus Grein anrückenden Rettern zunächst nicht, den Einsatzort zu finden. "Die Navigation lotste unser Team zwar bis zum nächstgelegenen Punkt auf einer öffentlichen Straße. Von dort gab es aber kein Vorankommen mehr", sagt Bezirksrettungskommandant Christian Geirhofer.

Nachbarn hatten sich inzwischen mit Motorrädern auf die Suche nach der Verunglückten gemacht. "Das Warten auf Hilfe war echt schrecklich. Ich habe den Rettungswagen hören können, aber es gab keine Sichtverbindung, und da war auch kein befahrbarer Weg zu mir", erinnert sich Anna S. Es dauerte schließlich mehr als eine halbe Stunde, ehe der Notarzt mit seinem geländegängigen Fahrzeug an der Unfallstelle eintraf. Die Rettungsleute folgten zu Fuß durch den Wald.

"Ich konnte mit meinem schmerzenden Bein nicht selbständig vom Pferd steigen", schildert die 22-Jährige. Ein Sanitäter versuchte, so gut es ging, das verletzte Bein zu stabilisieren, während sich das Unfallopfer mit dem gesunden Bein über den Sattel stemmte und dann von den Helfern rückwärts vom Pferd gehievt wurde. "Die Pferde waren so unruhig, dass eine Versorgung der Reiterin erst danach möglich war", beschreibt der anwesende Notarzt die schwierige Situation. Um der Reiterin weitere Schmerzen und einen langwierigen Weg ins Krankenhaus zu ersparen, entschieden sich die Helfer, die junge Pferdeliebhaberin zu einer Waldlichtung zu tragen und dort mittels Seilbergung in den mittlerweile ebenfalls zum Einsatzort gerufenen Notarzthubschrauber zu bringen.

"Der Rest war dann Routine", sagt Notfallsanitäter Egon Leitner: "Man übt diverse Freizeitunfälle, offene Unterschenkelverletzungen und Ähnliches tausend Mal. Aber so eine verzwickte Situation kann man im Lehrsaal nicht imitieren. Da heißt es improvisieren und kreative Lösungen suchen."

Lachen kann Anna S. mittlerweile wieder. Trotz Schmerzen steht für sie fest: Sie will so bald wie möglich wieder auf ihr Pferd Chester steigen und mit ihren Freundinnen ausreiten.